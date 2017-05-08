Квирикашвили: Мы получили очень четкие послания по поводу поддержки Грузии

08.05.2017 23:32 Со стороны президента США мы получили очень четкие послания по поводу поддержки в отношении Грузии, - об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил журналистам после встречи с президентом Дональдом Трампом.



«У нас состоялась довольно продолжительная встреча с вице-президентом Майком Пенсом. В определенной мере, мы подытожили отношения за прошедшие 25 лет. Как известно, мы отмечаем 25-летний юбилей отношений и говорили о будущих 25 годах. Мы получили очень твердые гарантии в плане углубления партнерства с США по всем направлениям".- отметил премьер.



По его словам, встреча была "очень позитивной". В ходе встречи обсудили многие направления грузино-американских и международных направлений.



"Это направление обороны и безопасности, культурные отношения, будущая поддержка в развитии демократических институтов, углубление экономических отношений. Думаю, это была очень важная встреча, продолжившаяся встречей с президентом", - заявил премьер Грузии.



Он также отметил, что от президента США были получены очень четкие послания по поводу поддержки в отношении Грузии.



"Думаем, что в целом это имеет огромную важность для будущего развития Грузии, стабильности в нашей стране. И США, как главный стратегический партнер Грузии, продолжат значимую поддержку Грузии, и эти отношения в будущем значительно углубятся», - заявил в беседе с журналистами Георгий Квирикашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

