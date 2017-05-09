Паата Давитая: Визитом Лужкова в Грузию должна заинтересоваться прокуратура

09.05.2017 10:52 По заявлению лидера "Европейских демократов" Пааты Давитая, визитом Лужкова в Грузию должна заинтересоваться прокуратура с учетом того, что Лужков до того с нарушением законодательства Грузии находился на оккупированной Россией территории.



"Он нарушил закон об оккупации, а сегодня находится в Тбилиси, и делает заявление о том, что после того, как Абхазия и Цхинвальский регион ушли, Грузия лучше будет чувствовать себя. Это еще раз подтверждает, что во власти Грузии есть пророссийские политики, не исключено, что агенты ФСБ, которые обеспечили свободный въезд Лужкова в Тбилиси, и которые делают заявления, что в паспорте Лужкова не было отмечено, что он находился на территории оккупированной Абхазии.



В свое время визит Лужкова в Сухуми опротестовала не только власть Грузии, но и США, и европейские структуры. Очень жаль, что у действующей власти Грузии короткая память. Призываю прокуратуру Грузии, заинтересоваться этим фактом, в частности вопросом, под чьим покровительством находится Лужков в Тбилиси"- заявил Паата Давитая Front News International.



По словам бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, он приехал в Грузию из Армении четыре дня назад с туристической целью. Он не раз гостил на оккупированных территориях Грузии. Соответственно на въезд Лужкова в Грузию распространяются установленные законом ограничения.

















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