Хидашели: Жаль, что еще не осознано, что означает постоянная тихая оккупация

09.05.2017 11:32 Когда закон действует для вас, и не действует для кого-то, это классический случай неравенства - так отозвалась бывший министр обороны Тина Хидашели на визит бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в Грузию.



По ее же словам, еще не осознано, что означает постоянная тихая оккупация, аннексия, и попытка психологического влияния на людей со стороны российского государства. Тина Хидашели заявила об этом в передаче "360 градусов" телекомпании "Палитраньюс", и отметила, что Лужков не должен был въезжать в Грузию, тем более на фоне того, когда подобные прецеденты уже имели место быть в период действующей власти.



"Стоит сожаления, что все еще не осознано, что означает постоянная тихая оккупация, аннексия, постоянное психологическое влияние на людей со стороны российского государства. Для меня визит Лужкова важен несколькими аспектами: если смотреть на этот факт государственно, неприемлемо, когда закон действует для вас, и не действует для кого-то. Это классический случай неравенства. Все разговоры о том, что это дело было очень старое, просто смехотворно. Как минимум, правоохранители обязаны хотя бы все выяснить до того, как он покинет страну. Он не должен был въезжать в Грузию, у нас есть такие прецеденты"- заявила Тина Хидашели.



Бывший мэр Москвы Юрий Лужков в 2006 и 2009 годы побывал в оккупированном Сухуми, и нарушил "Закон Грузии об оккупации". По заявлению заместителя министра внутренних дел, Шалвы Хуцишвили, у пограничника не было какого-либо признака установить, что Лужков нарушил закон Грузии "Об оккупированных территориях".















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