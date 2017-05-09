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Грузия внесла особый вклад в победу над фашизмом - министр обороны


09.05.2017   11:44
Грузия внесла особый вклад в победу над фашизмом, - об этом заявил министр обороны Грузии Леван Изория, который в парке Ваке в Тбилиси возложил венок к Могиле неизвестного солдата.

«Поздравляю ветеранов войны Грузии с 72-летием победы над фашизмом. Грузия внесла особый вклад в эту победу. Сотнями тысяч грузин пали в этой битве. Мы склоняем голову перед их именами, гордимся ими и будущие поколения также будут гордиться этими героями», - заявил Изория.

Он пожелал ветеранам здоровья, долголетия и жизни в объединенной Грузии.

Со Дня победы над фашизмом прошло 72 года. В ходе второй мировой войны погибли около 60 млн человек, в том числе только из Грузии погибли или пропали без вести 200 тысяч граждан.






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