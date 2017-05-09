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Вашингтон поддерживает Грузию на пути европейской и евроатлантической интеграции - Маккейн


09.05.2017   11:48
Ситуация на оккупированных территориях и в селах, расположенных вдоль линии оккупации, обсуждалась на встрече премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и председателя военного комитета Сената США, сенатора Джона Маккейна.

По информации администрации правительства, Георгий Квирикашвили еще раз зафиксировал важность записи об оккупации территорий Грузии в законодательном акте США. На встрече было отмечено, что США продолжат твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии.

По словам сенатора Маккейна, официальный Вашингтон поддерживает Грузию на пути европейской и евроатлантической интеграции. На встрече был отмечен и вклад Грузии в защиту глобальной безопасности и борьбу с терроризмом.

Георгий Квирикашвили и Джон Маккейн также обсудили ситуацию в регионе. По словам сенатора, безопасность и стабильность Грузии важна не только для региона, но и для всего мира.






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