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Наши отношения с США переходят на новый этап - посол


09.05.2017   12:06
Отношения между США и Грузией переходят на новый этап - заявил журналистам посол Грузии в США Давид Бакрадзе по итогам визита в эту страну премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.

"Грузию и Соединенные Штаты Америки связывает очень тесное стратегическое партнерство. Грузия верный и твердый партнер Соединенных Штатов Америки, и мы доказали это в течение ряда лет. А также демократическая трансформация, реформы, которые идут в Грузии, и связаны с нашим быстрым экономическим развитием, являются интересными для США.

Что касается непосредственно встречи с вице-президентом, она отличалась добросердечной, дружественной атмосферой, в рамках которой у нашей делегации была возможность полностью рассмотреть вопросы, существующие в нашей повестке дня, получить очень твердые гарантии территориальной целостности, еще большего углубления существующего партнерства. И, разумеется, весьма важным был факт, что президент Соединенных Штатов Америки принял премьер-министра Грузии в овальном кабинете. Состоялся разговор, состоялся обмен мнениями, и думаю, что наши отношения переходят на еще более новый этап"- заявил Давид Бакрадзе.








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