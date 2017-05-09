Президент наградил ветерана Второй мировой войны «Орденом Чести»

09.05.2017 13:17 В связи с Днем победы над фашизмом президент Грузии гостил в Зугдиди у ветерана войны Ольги Цалани, и наградил 91-летнего ветерана войны «Орденом Чести».



Президент наградил Ольгу Цалани за личный вклад в дело победы над фашизмом и движение ветеранов второй мировой войны, и передал от фармацевтической компании "Аверси" и администрации президента ваучер медикаментов на 140 лари.



"Поздравляю всех ветеранов, и всех, кто воевал для победы над фашизмом, и кто победил это страшную чуму человечества.



Поздравляю, и благодарю их за то, что мир не потонул в этом страшном омуте.



Именно их заслуга, что человечество вращается вокруг идей гуманизма"- отметил президент Грузии.



Сегодня в связи с Днем победы Георгий Маргвелашвили в Зугдиди возложил венок к мемориалу погибшим, и почтил память погибших во второй мировой войне.

















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