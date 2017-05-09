Джанелидзе: США подчеркнули, что у Грузии ключевая роль в регионе

09.05.2017 13:32 По заявлению министра иностранных дел Михаила Джанелидзе, в ходе официального визита на встречах в Соединенных Штатах Америки подчеркнули, что у страны ключевая роль в регионе.



"Это была весьма большая поддержка в отношениях между Грузией и США. Это была поддержка тех шагов Грузии, которые она делает для развития страны и региона. Подчеркнули, что у Грузии ключевая роль в регионе, и является чрезвычайно важным стратегическим партнером для США.



К информации, в ходе официального визита в Соединенные Штаты Америки премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили также встретился с президентом США Дональдом Трампом.



















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