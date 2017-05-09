Группа «Ночных волков» не смогла провести перформанс в Тбилиси - МВД

09.05.2017 14:29 МВД заявило, что не пропустит в Грузию организованные группировки российских байкеров, т.н. "Ночных волков", которые планировали провести в Тбилиси масштабный перформанс в связи с 9 мая. Об этом заявляют в МВД Грузии, комментируя появление представителей т.н. "Ночных волков" в парке Ваке.



"Мы еще раз отметим, что в страну в туристических и транзитных целях ежедневно въезжают десятки байкеров из разных стран. Вместе с этими туристическими группами в разное время в Грузию с легальной документацией и без всякой опознавательной атрибутики въехали несколько единицы (около 2-3) байкеров. Мы подчеркиваем, что на границе у этих людей не было никакой атрибутики "Ночных волков". В результате действий МВД, группа российских байкеров "Ночные волки" не смогла провести в Тбилиси масштабный перформанс. Ведомство и впредь не приветствует визит таких групп в Грузию"- заявили в МВД.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

