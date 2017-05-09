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Борьба против фашизма не должна превращаться в торжество современной российской политики в Грузии - Бакрадзе


09.05.2017   14:35
В Грузии отмечают День победы над фашизмом. Ветераны второй мировой войны, рядовые граждане, и политики с утра собрались в парке Ваке. Патриарх отслужил панихиду у могилы неизвестному солдату. Президент и премьер-министр поздравили ветеранов с сегодняшним днем. Выяснилось, что ветеранам в подарок от президента передадут ваучеры медикаментов.

В то же время в парке Ваке появились члены т.н. "Ночных волков". Один из граждан Грузии дал им в подарок футболку Грузии.

Лидер "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе считает политикой визит бывшего мэра Москвы, и российских байкеров в Грузию.

По его словам, пребывание в Грузии представителей страны-оккупанта является оскорблением власти Грузии и суверенитета страны.

"Торжество победы, и борьба против фашизма не должны превращаться в торжество современной российской политики в Грузии, не должны превращаться в торжество людей, активно поддерживающих оккупацию Грузии, кто лично участвовал в строительстве российского военного городка на развалинах грузинских сел. Это, разумеется, уважение власти, чтобы эти люди были ограничены, и у таких людей не было возможности для разгула в Грузии"- заявил Давид Бакрадзе.

К информации, со дня победы над фашизмом прошло 72 года. В ознаменование этого дня в парке Ваке запланировано несколько мероприятий.







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