С начала мая во въезде в Грузию было отказано более ста членам «Ночных волков» - МВД

09.05.2017 16:21 С начала мая и по сей день во въезде в Грузию было отказано более ста членам российского байкерского клуба «Ночные волки», заявляют в МВД Грузии.



В ведомстве отмечают, что право на въезд в страну через погранично-пропускные пункты Грузии не было дано несколько раз организованным группам «Ночных волков», а несколько байкеров прибыли в Грузию без каких-либо опознавательной атрибутики.



Сегодня два представителя «Ночных волков» находились в тбилисском парке Ваке, где возложили Венок к Могиле неизвестного солдата.















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