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С начала мая во въезде в Грузию было отказано более ста членам «Ночных волков» - МВД
09.05.2017 16:21
С начала мая и по сей день во въезде в Грузию было отказано более ста членам российского байкерского клуба «Ночные волки», заявляют в МВД Грузии.
В ведомстве отмечают, что право на въезд в страну через погранично-пропускные пункты Грузии не было дано несколько раз организованным группам «Ночных волков», а несколько байкеров прибыли в Грузию без каких-либо опознавательной атрибутики.
Сегодня два представителя «Ночных волков» находились в тбилисском парке Ваке, где возложили Венок к Могиле неизвестного солдата.
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