Белый дом распространил заявление о встрече Георгия Квирикашвили и Майка Пенса

09.05.2017 16:58 Белый Дом распространил заявление о встрече премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и вице-президента США Майка Пенса.



В информации Белого Дома сказано, что на встрече обсудили твердость стратегического партнерства, значительный вклад Грузии в обеспечении глобальной безопасности.



Отметили твердую поддержку администрации США в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии в международно признанных границах. Вице-президент подчеркнул, и положительно оценил роль премьер-министра Георгия Квирикашвили в процессе осуществления политических и экономических реформ.



В заявлении говорится, что вице-президент подтвердил поддержку США в отношении интеграции Грузии в евроатлантические институты, в том числе вступления в НАТО.



Стороны договорились найти пути для углубления экономических и торговых отношений между странами.

















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