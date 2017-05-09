Правительство Грузии плюнуло на национальное достоинство - Канделаки о визите Лужкова

09.05.2017 17:01 В связи с визитом бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в Грузию парламентское меньшинство обвиняет власть в пренебрежении законом и национальными интересами.



"Юрий Лужков вел активную деятельность для нарушения территориальной целостности Грузии. Он не уважает независимость и территориальную целостность Грузии, не говоря о законодательстве, которое он, разумеется, нарушил. Если чему-то соответствует плевок на национальное достоинство, это и есть то, что сделало правительство Грузии"- заявил член "Европейской Грузии" Георгий Канделаки.



По заявлению заместителя министра внутренних дел Шалвы Хуцишвили, Юрий Лужков въехал в Грузию с легальными документами.



По словам самого Лужкова, он находится в стране с туристической целью. Бывший мэр Грузии приехал из Армении.



В разговоре об оккупированных регионах Грузии Лужков заявил, что Грузия, после ухода Абхазии и Цхинвальского региона, в будущем будет лучше чувствовать себя.

















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