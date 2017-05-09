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Я бы на месте отца Серафима выгнала Лужкова из церкви - Тина Хидашели


09.05.2017   17:33
Говоря о визите Юрия Лужкова бывший министр обороны Грузии Тина Хидашели в передаче "360 градусов" телеканала "Палитраньюс" заявила, что отцу Серафиму не надо оправдываться по поводу визита Лужкова, но объясниться следует. По словам Хидашели, будь она на месте отца Серафима, выгнала бы Лужкова из церкви.

"Он сказал, что не понимает, перед кем ему надо оправдываться. Именно это стоит сожаления. Никто ни перед кем не должен оправдываться. А объясниться надо бы. Понятно, что из церкви не мог прогнать. Но я, например, прогнала бы. Это личностный выбор.

Но когда потом выходишь во двор, фотографируешься, и твоя паства так позирует, ты счастлив, а потом эти фотосессии демонстрируются в социальной сети, это означает нечто другое. Это уже не милосердие христианина к паломнику, пришедшему в церковь, это абсолютное несоответствие реальности, в которой находишься"- заявила Тина Хидашели.








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