Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент оценивает как победу грузинской дипломатии прошедшие накануне встречи в Вашингтоне


09.05.2017   18:53
Встречи премьера Грузии с президентом и вице-президентом США в Вашингтоне - это победа грузинской дипломатии, - об этом заявил журналистам президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

Президентом приветствуются те встречи, которые провел грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили в ходе визита в США.

«Это в том числе успех нашего дипкорпуса. Новоизбранный президент и вице-президент США, у которых перегруженный график, встретились с премьер-министром Грузии и ясно зафиксировали поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Считаю, что это победа нашей дипломатии, нашего общего дела. Это то, чем Грузия так сильно стоит на международной арене», - заявил Маргвелашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Из Кутаиси в Актау назначен прямой авиарейс
Telegraph: На одного жителя Грузии приходится 1.4 туриста
Российские журналисты и бизнесмены посетили Грузию с винным туром
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Президент Грузии: покажем абхазам и осетинам, что можем усилить автономию
Красный Крест в Абхазии получил данные о 30 неизвестных захоронениях
Соглашение абхазов с итальянским городом будет аннулировано - посол Грузии в Италии
Любые соглашения де-факто властей Абхазии являются нелегтимными - МИД Грузии
США запрещают поддержку стран, признающих Абхазию и Цхинвали суверенными субъектами
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Зурабян: Наступит день, когда на чистых выборах мы сокрушим власти
Налбандян: Встречи президентов Армении и Азербайджана пока не предусматривается
МИД: Азербайджан имеет посольства в около 60 странах
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна