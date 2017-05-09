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Президент оценивает как победу грузинской дипломатии прошедшие накануне встречи в Вашингтоне
09.05.2017 18:53
Встречи премьера Грузии с президентом и вице-президентом США в Вашингтоне - это победа грузинской дипломатии, - об этом заявил журналистам президент Грузии Георгий Маргвелашвили.
Президентом приветствуются те встречи, которые провел грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили в ходе визита в США.
«Это в том числе успех нашего дипкорпуса. Новоизбранный президент и вице-президент США, у которых перегруженный график, встретились с премьер-министром Грузии и ясно зафиксировали поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Считаю, что это победа нашей дипломатии, нашего общего дела. Это то, чем Грузия так сильно стоит на международной арене», - заявил Маргвелашвили.
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