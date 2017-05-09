ЕИБ предлагает поддержку бизнесу инновационного сектора в Грузии

09.05.2017 19:23 8 мая на конференции в Тбилиси Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) представил две новые программы для бизнеса инновационной сферы. Две новых программы "Инициатива DCFTA Восток" и "Программа ЕС исследований и инноваций Горизонт 2020: InnovFin – Финансирование ЕС для инноваторов" были разработаны совместно с Европейской комиссией. Ожидается, что они смогут дополнительно активизировать развитие частого сектора в Грузии. Обсудить на конференции поддержку экономического развития и создания новых рабочих мест собралось около 200 представителей бизнеса, банков, институтов микрофинансирования, финансовых советников и промышленных ассоциаций, а также представителей высокого уровня из Европейского Союза и правительства Грузии.



Инициатива Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) – Восток призвана укрепить экономическое развитие в странах, подписавших соглашения об ассоциации с ЕС, а именно: Грузии, Молдове и Украине, – путем предоставления целевой финансовой и технической поддержки малым и средним предприятиям (МСП) в этих трех странах.



"InnovFin – Финансирование ЕС для инноваторов" представляет собой серию предлагаемых Группой ЕИБ финансовых инструментов и консультационных услуг, которые с целью поддержки инвестиций покрывают всю стоимостную цепочку сферы исследований и инноваций.



В феврале 2017 года Европейский инвестиционный банк и банк ProCredit (Грузия) подписали первое соглашение по МСП в Грузии в рамках инициативы InnovFin. В рамках данного соглашения ожидается, что ProCredit банк сможет в течение следующих двух лет предоставить займы инновационным компаниям на сумму 50 млн евро.



Глава Представительства ЕС в Грузии, посол Янош Херман отметил: "Данные программы в очередной раз подтверждают намерение Европейского Союза поддерживать грузинские МСП. Тесно сотрудничая с Европейским инвестиционным банком мы предоставляем реальную и ощутимую поддержку бизнесу инновационный сферы, который стремится использовать новые возможности, предоставляемые Европейским Союзом".















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