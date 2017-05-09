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НПО направили Венецианской комиссии свои замечания по конституционным поправкам


09.05.2017   20:25
Четыре неправительственные организации опубликовали совместную оценку Государственной конституционной комиссии, сделанную для Венецианской комиссии.

Документ отображает позицию «Международного общества справедливых выборов и демократии (ISFED), «Ассоциации молодых юристов Грузии» и фонда «Открытое общество – Грузия». Эти четыре организации были членами Государственной конституционной комиссии и были представлены во всех четырех рабочих группах.

Цель документа совместной оценки - предоставить Венецианской комиссии детальный анализ неправительственных организаций рабочего процесса и формата Конституционной комиссии. Также документ содержит соображения по поводу самых значительных вопросов, предполагаемых проектом Конституции. Таковыми являются: система избрания парламента, порядок избрания президента и запись о брачном союзе.

«Для НПО особенно проблематична избирательная система, конкретно же порядок распределения нераспределенных мандатов. Проект Конституции предполагает введение безлимитного бонуса для партии, вышедшей в результате выборов на первое место, согласно которому все нераспределенные мандаты полагаются лишь одной партии. Этот аспект избирательной системы несправедлив и значительно умоляет позитивный результат от упразднения мажоритарной системы. При этом упразднение избирательных блоков в условиях сохранения 5%-го барьера порождает риски того, что в результате выборов будет большое количество нераспределенных мандатов. Передача нераспределенных мандатов одной партии создаст угрозу политическому плюрализму и будет способствовать длительной концентрации власти в руках одной партии. НПО считают, что Конституцией должно быть определено распределение мандатов в парламенте на всех партии, вошедшие в парламент, пропорционально их результатам», - говорится, в частности, совместном заявлении.

При этом отмечается, что председатель парламента Грузии пообещал, что все рекомендации Венецианской комиссии будут учтены. «Следовательно, позиция Венецианской комиссии может быть самым эффективным механизмом для исправления проблемных записей в проекте Конституции. НПО готовы продолжить работу с Венецианской комиссией и предоставлять ей информацию о последующем ходе процесса конституционной реформы», - говорится в совместном заявлении НПО.






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