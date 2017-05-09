Грузия является символом успеха в регионе - Тиллерсон

09.05.2017 21:32 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с государственным секретарем США Рексом Тиллерсон. Встреча прошла в госдепартаменте США.



По заявлению Рекса Тиллерсона, официальный Вашингтон углубляет стратегическое партнерство с Грузией. Как сказал госсекретарь, Грузия является символом успеха в регионе, а осуществленные в стране реформы – это основание для перехода политических и экономических связей двух стран на новую ступень.

На встрече детально были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере обороны и безопасности.



Американский госсекретарь отметил, что Грузия – один из крупнейших контрибьюторов в международных миротворческих миссиях, за что выразил благодарность грузинскому премьеру. При этом он отметил, что США вновь продолжат поддерживать Грузию на пути европейской и евроатлантической интеграции.

Георгий Квирикашвили ознакомил госсекретаря США с ситуацией, создавшейся на оккупированных территориях Грузии.



Стороны также говорили о перспективах углубления грузино-американских торгово-экономических и полном использовании существующих возможностей.



Сегодня же госсекретарь США Рекс Тиллерсон и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подписали соглашение «О мерах безопасности по защите секретной информации между правительствами США и Грузией». Соглашение послужит основанием для усиления отношений в области безопасности и сотрудничества в борьбе с терроризмом двух стран.



Информацию об этой встрече распространяет пресс-служба правительства Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

