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С госсекретарем США состоялась интересная, детальная и деловая встреча - Квирикашвили


09.05.2017   21:35
В рамках стратегического сотрудничества между США и Грузией мы договорились о том, что будет происходить безопасный обмен информацией, что еще раз говорит о том, что Грузия является надежным партнером США, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили по завершении встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

По оценке премьера, с госсекретарем США состоялась интересная, детальная и деловая встреча.

«У нас позади 25 лет очень значительного сотрудничества и у нас была очень интересная встреча с госсекретарем США, в ходе которой мы говорили обо всех направлениях наших отношений и очень интересных перспективах их углубления. Встреча была очень детальной, деловой, мы обсудили очень интересные перспективы углубления экономических отношений, в направлении обороны и безопасности и поддержке Грузии со стороны США на пути европейской и евроатлантической интеграции», - заявил премьер-министр.






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