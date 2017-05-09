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Премьер Грузии выразил соболезнования семьям погибших шахтеров


09.05.2017   23:08
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили распространяет заявление в связи с несчастным случаем, произошедшим на ткибульской шахте Миндели.

«В эти тяжелые минуты хочу выразить поддержку семьям работающих в шахте. От соответствующих служб я получаю информацию о событиях, разворачивающихся на месте трагедии. На месте происшествия находятся члены правительства и представители местных властей. В шахте Миндели будут работать соответствующие группы, чтобы в скорейшем порядке были осуществлены поиски шахтеров, а также установлены причины, вызвавшие трагедию», - говорится в заявлении премьера.






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