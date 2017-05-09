|
Премьер Грузии выразил соболезнования семьям погибших шахтеров
09.05.2017 23:08
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили распространяет заявление в связи с несчастным случаем, произошедшим на ткибульской шахте Миндели.
«В эти тяжелые минуты хочу выразить поддержку семьям работающих в шахте. От соответствующих служб я получаю информацию о событиях, разворачивающихся на месте трагедии. На месте происшествия находятся члены правительства и представители местных властей. В шахте Миндели будут работать соответствующие группы, чтобы в скорейшем порядке были осуществлены поиски шахтеров, а также установлены причины, вызвавшие трагедию», - говорится в заявлении премьера.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна