Премьер Грузии выразил соболезнования семьям погибших шахтеров

09.05.2017 23:08 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили распространяет заявление в связи с несчастным случаем, произошедшим на ткибульской шахте Миндели.



«В эти тяжелые минуты хочу выразить поддержку семьям работающих в шахте. От соответствующих служб я получаю информацию о событиях, разворачивающихся на месте трагедии. На месте происшествия находятся члены правительства и представители местных властей. В шахте Миндели будут работать соответствующие группы, чтобы в скорейшем порядке были осуществлены поиски шахтеров, а также установлены причины, вызвавшие трагедию», - говорится в заявлении премьера.















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