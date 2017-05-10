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Грузия на 106 месте в рейтинге самых богатых по ресурсам стран


10.05.2017   10:35
В рейтинге Всемирного экономического форума самых богатых по ресурсам стран Грузия на 106 месте среди 136 стран.

Экономические эксперты составили рейтинг с учетом нескольких критериев, в том числе количество памятников всемирного наследия ЮНЕСКО, количество видов животных и растений, заповедные зоны, а также специалисты изучили экологическое положение на территории страны.

В рейтинге лидирует Бразилия, на втором месте Мексика, а на третьем Коста-Рика. В десятку попали также Перу, Австралия, Таиланд, Танзания, Испания и т.д.

Последнее место заняла Молдова. Что касается России, она на 39-м месте, Украина на 115, Армения на 89, Азербайджан - 109, Турция - 70, Казахстан - 92.







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