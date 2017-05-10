Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми

10.05.2017 10:42 Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, говорится в заявлении Белого дома. Об этом сообщает РИА Новости.



«Сегодня президент Дональд Трамп проинформировал директора ФБР Джеймса Коми, что его полномочия прекращены, и он отстранен от должности», - отмечается в заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.



«ФБР - один из самых любимых и уважаемых институтов, и сегодняшний день станет началом новой эры для жемчужины нашего правоохранительного сообщества», - заявил Трамп.



Коми был назначен президентом Бараком Обама в 2013 году на 10-летний срок, который он намеревался отработать полностью.



Напомним, Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией.















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