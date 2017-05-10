Президент выразил соболезнования семьям погибших горняков

10.05.2017 10:43 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выражает сожаления в связи с несчастным случаем на шахте в Ткибули и заявляет о поддержке рабочим шахты и их семьям.



«Сложно найти слова, чтобы передать ту боль, которую я испытываю из-за несчастья, произошедшего в Ткибули. В эти тяжелейшие минуты я объявляю поддержку членам семей и близким шахтеров.



К сожалению, эту уже не первую трагедию нельзя назвать просто «случайностью». Существующие сегодня условия безопасности труда, хотя бы качество соблюдения действующего законодательства, к сожалению, не могут эффективно исключить подобных несчастий. Необходимы усилия всего общества, в том числе работодателей и, разумеется, в первую очередь, властей, направленные на усовершенствование правил безопасности труда и строжайший контроль за их соблюдением», - отмечается в заявлении президента Грузии.















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