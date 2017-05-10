Омбудсмен назвал убийством гибель шахтеров в Ткибульской шахте

10.05.2017 11:36 «Это не несчастный случай, а убийство»- так отозвался народный защитник Уча Нануашвили на факт, произошедший на шахте Миндели.



По его словам, он уже четыре года требует создания эффективной инспекции труда. Власть не учитывает рекомендации, а в результате статистика погибших на рабочем месте тревожная, в минувшем году погибли 58, и пострадали 85 человек.



"Уже время, чтобы государство пересмотрело политику в данном направлении, и с большей ответственностью отнеслось к вопросу"- отметил омбудсмен.



Тем временем, исходя из прошлого опыта, народный защитник не ожидает, что следственный процесс будет эффективно проведен.



"Касательно процесса расследования, не припомню случая, чтобы процесс расследования проводился эффективно. Никто не был наказан из-за этих случаев, и расследование не было эффективным. Надеюсь, хотя бы сейчас объективно проведут расследование, в противном случае государство будет ответственным, и соучастником той беды, которая случилась с этими семьями"- заявил Уча Нануашвили.



После 13 часовой спасательной операции из ткибульской шахты достали трупы четырех рабочих, и перевезли в прозектуру.



К информации: четыре шахтера провалились в ходе выполнения работы по реабилитации на глубине 400 метров. Началось следствие по факту по статье 240 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности во время осуществления горной, строительной, или другой работы.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

