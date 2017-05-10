Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Омбудсмен назвал убийством гибель шахтеров в Ткибульской шахте


10.05.2017   11:36
«Это не несчастный случай, а убийство»- так отозвался народный защитник Уча Нануашвили на факт, произошедший на шахте Миндели.

По его словам, он уже четыре года требует создания эффективной инспекции труда. Власть не учитывает рекомендации, а в результате статистика погибших на рабочем месте тревожная, в минувшем году погибли 58, и пострадали 85 человек.

"Уже время, чтобы государство пересмотрело политику в данном направлении, и с большей ответственностью отнеслось к вопросу"- отметил омбудсмен.

Тем временем, исходя из прошлого опыта, народный защитник не ожидает, что следственный процесс будет эффективно проведен.

"Касательно процесса расследования, не припомню случая, чтобы процесс расследования проводился эффективно. Никто не был наказан из-за этих случаев, и расследование не было эффективным. Надеюсь, хотя бы сейчас объективно проведут расследование, в противном случае государство будет ответственным, и соучастником той беды, которая случилась с этими семьями"- заявил Уча Нануашвили.

После 13 часовой спасательной операции из ткибульской шахты достали трупы четырех рабочих, и перевезли в прозектуру.

К информации: четыре шахтера провалились в ходе выполнения работы по реабилитации на глубине 400 метров. Началось следствие по факту по статье 240 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности во время осуществления горной, строительной, или другой работы.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Между бизнесом и банками назревает конфликт
Онлайн казино обяжут предоставлять право играть только зарегистрированным игрокам
«Alliance Group»" стала победителем «Home Overseas 2017»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Активная внешняя политика Грузии в очередной раз достигла значительного успеха - В/С Абхазии
Президент Грузии: покажем абхазам и осетинам, что можем усилить автономию
Красный Крест в Абхазии получил данные о 30 неизвестных захоронениях
Соглашение абхазов с итальянским городом будет аннулировано - посол Грузии в Италии
Любые соглашения де-факто властей Абхазии являются нелегтимными - МИД Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Грузия и США укрепляют сотрудничесво в сфере безопасности
Евкуров сказал "нет" уголовной ответственности за кражу невесты
В Чеченской Республике сегодня отмечают День памяти и скорби
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна