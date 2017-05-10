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Мария Габриэль станет еврокомиссаром - СМИ Болгарии


10.05.2017   11:54
Депутат Европарламента Мария Габриэль станет еврокомиссаром от Болгарии. Об этом сообщает болгарское онлайн-издание «Дневник».

По информации издания, Мария Габриэль будет отвечать за цифровую политику Евросоюза.

Как пишет издание, решение об этом было принято в ходе телефонного разговора между премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Борисов сообщил Юнкеру, что рассмотрит кандидатуру Марии Габриэль на заседании правительства.

Примечательно, что должность еврокомиссара от Болгарии вакантна с 2 января 2017 года, после того как Кристалина Георгиева перешла на работу во Всемирный банк.






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