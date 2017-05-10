Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Стало известно имя погибшего в Грузии российского туриста


10.05.2017   12:18
Погибшим в Грузии российским туристом, чьем имя до сих пор не разглашалось, оказался Алексей Прокофьев, , член турклуба МГУ.

Как известно, 8 мая с двумя российскими туристами случился несчастный случай на реке Бжужи в Западной Грузии, в результате чего погиб Алексей Прокофьев.

Ранее "Грузия Online" сообщал, что они принимали участие в турнире по каякингу, однако, как сообщила порталу член организаторского состава любительской каякерской гонки в Грузии Алена Буслаева, это не соответствует действительности. По ее словам, туристы самостоятельно сплавлялись по реке и участие в гонке, которая прошла 6 мая, не принимали.

"Алексей Прокофьев был в составе катамаранной группы, они приехали самостоятельно сплавляться в Грузию, не на гонку. Катамараны не допускаются к участию в нашей гонке, это другой типа судна, не каяк", - сообщила Алена Буслаева.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Между бизнесом и банками назревает конфликт
Онлайн казино обяжут предоставлять право играть только зарегистрированным игрокам
«Alliance Group»" стала победителем «Home Overseas 2017»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Активная внешняя политика Грузии в очередной раз достигла значительного успеха - В/С Абхазии
Президент Грузии: покажем абхазам и осетинам, что можем усилить автономию
Красный Крест в Абхазии получил данные о 30 неизвестных захоронениях
Соглашение абхазов с итальянским городом будет аннулировано - посол Грузии в Италии
Любые соглашения де-факто властей Абхазии являются нелегтимными - МИД Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Грузия и США укрепляют сотрудничесво в сфере безопасности
Евкуров сказал "нет" уголовной ответственности за кражу невесты
В Чеченской Республике сегодня отмечают День памяти и скорби
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна