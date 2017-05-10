Стало известно имя погибшего в Грузии российского туриста

10.05.2017 12:18



Как известно, 8 мая с двумя российскими туристами случился несчастный случай на реке Бжужи в Западной Грузии, в результате чего погиб Алексей Прокофьев.



Ранее "



"Алексей Прокофьев был в составе катамаранной группы, они приехали самостоятельно сплавляться в Грузию, не на гонку. Катамараны не допускаются к участию в нашей гонке, это другой типа судна, не каяк", - сообщила Алена Буслаева.



Погибшим в Грузии российским туристом, чьем имя до сих пор не разглашалось, оказался Алексей Прокофьев, , член турклуба МГУ.Как известно, 8 мая с двумя российскими туристами случился несчастный случай на реке Бжужи в Западной Грузии, в результате чего погиб Алексей Прокофьев.Ранее " Грузия Online " сообщал, что они принимали участие в турнире по каякингу, однако, как сообщила порталу член организаторского состава любительской каякерской гонки в Грузии Алена Буслаева, это не соответствует действительности. По ее словам, туристы самостоятельно сплавлялись по реке и участие в гонке, которая прошла 6 мая, не принимали."Алексей Прокофьев был в составе катамаранной группы, они приехали самостоятельно сплавляться в Грузию, не на гонку. Катамараны не допускаются к участию в нашей гонке, это другой типа судна, не каяк", - сообщила Алена Буслаева.











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