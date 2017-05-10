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Премьер-министр Грузии проводит встречи в Сенате США
10.05.2017 12:44
В третий, заключительный день своего официального визита в Вашингтон премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили проводит встречи в Сенате США.
Квирикашвили уже встретился с сенатором-республиканцем Томом Коттоном, представителями Комитета Сената США по вооруженным силам, а также Комитета по международным делам.
Глава Комитета по иностранным делам Боб Коркер в ходе переговоров с Квирикашвили подтвердил твердую поддержку внешнеполитического курса Грузии. По его словам, США будут продолжать оказывать Грузии помощь для европейской и евроатлантической интеграции страны.
Переговоры Коркера и Квирикашвили были сосредоточены на проблемах в сфере международной безопасности, а также ситуации на оккупированных территориях Грузии. Было отмечено, что Грузия успешно справляется с региональными вызовами и поддерживает стабильный, демократический статус страны.
Коркер подчеркнул важность вклада Грузии в международные миссии.
Премьер-министр Квирикашвили поблагодарил сенатора Коркера, который, по его словам, является другом и сторонником Грузии, за его заявления в поддержку страны, сделанные в разное время.
Сегодня глава правительства Грузии также должен провести переговоры с председателем Комитета по коммерции.
Заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, который сопровождает Квирикашвили в Вашингтоне, сообщил, что в ходе встреч в Сенате США также обсуждается важность реализации инфраструктурных проектов.
«Для нас очень важно сотрудничество с нашими американскими партнерами по важным инфраструктурным проектам. Была отмечена важность развития порта Анаклия, а также, в целом, Грузии – страны, которая связывает Восток и Запад», — сказал Залкалиани в эфире «Рустави 2».
Квирикашвили находится в Вашингтоне с первым официальным визитом после победы Дональда Трампа на выборах осенью 2016 года. Премьер уже провел встречи с президентом США, а также с вице-президентом Майком Пенсом.
Дональд Трамп подчеркнул, что Грузия является важной страной для США, с которой ее связывает стратегические отношения и партнерство. Он выразил полную поддержку Америки суверенитету и территориальной целостности Грузии.
Премьер Грузии также встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Стороны подписали Соглашение об информационной безопасности между двумя странами. Документ создает правовую основу для обмена разведывательной информацией между Вашингтоном и Тбилиси.
Примечательно, что визит Квирикашвили в Вашингтон начался спустя два дня после того, как Трамп подписал новый федеральный бюджет, в тексте которого впервые прописаны пункты о защите территориальной целостности Грузии и прямо запрещается оказывать поддержку какой-либо стране мира, которая признает независимость оккупированных грузинских регионов — Абхазии и Цхинвальского региона.
По приглашению Майка Пенса, глава грузинского правительства отправился в США вместе с главой МИД Михаилом Джанелидзе, его заместителем Давидом Залкалиани и советником премьера по внешним отношениям Тедо Джапаридзе.
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