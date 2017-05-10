Практический экзамен на водительские права будет сдаваться на городских улицах

10.05.2017 13:58 Законопроект, согласно которому практический экзамен на права будут сдавать на улице, в реальных условиях, осенью поступит в парламент Грузии, заявил замглавы МВД Шалва Хуцишвили телеканалу "Имеди".



Практический экзамен на права предполагает выполнение ряда маневров на площадках МВД Грузии. Экзамен можно сдавать на ведомственных машинах как с механической, так и с автоматической коробкой передач.



"Во всех локациях, где сдаются экзамены на права, будет возможность сдать практический экзамен на улице. Причиной таких изменений стало, во-первых, обязательство по Соглашению об ассоциации, которое обязывает нас обеспечить сдачу экзаменов в реальных условиях по европейским стандартам, а во-вторых, результаты исследования, которые указывают, что одним из проблемных вопросов является квалификация водителей", — сказал Хуцишвили.



По его словам, исследования показали, что в Грузии очень легкие экзамены на права, и практический экзамен вызывает вопросы.



"Практический экзамен состоит в демонстрации нескольких маневров, чего недостаточно", — сказал Хуцишвили.



Как заявил директор департамента исследования и развития Министерства внутренних дел Буба Ломуашвили в эфире радио "Палитра", лица, желающие получить водительские права, не будут знать, на какой улице им придется сдавать практический экзамен в реальном движении, "не было практики заучивания".



"Мы уже провели очень трудную работу, в том числе смотрели лучшие практики, распространенные в мире, но не скопировали и не перенесли этот практический компонент экзамена прямо в наши условия. Опираясь на вызовы, с которыми мы сталкиваемся, мы их по-нашему разработали, избрали соответствующие улицы, как в Тбилиси, так и Рустави, однако для того, чтобы не имела место практика заучивания, не исключено, что лицо не будет знать, на какой улице будет сдавать экзамен"- заявил Буба Ломуашвили.



Кроме того, по его словам, машины, предназначенные для экзамена, будут оснащены специальными видеокамерами, по которым будут контролировать экзаменационный процесс.



"Любая погрешность, зафиксированная в ходе сдачи практического экзамена на водительское право, будет взята на учет и систематизирована. Поэтому исключено, что сидящий рядом сотрудник МВД может оказать какую-либо помощь сдающему экзамен. В реальном режиме мы также камерами контролируем, что происходит в автомашине. Кроме того автомашина будет оснащена современными технологиями, и зафиксирует и пересечение осевой линии, и как проехал на светофоре, как подъехал к находящемуся впереди автомобилю, как сдвинул машину с места и т.д. То есть все то, что необходимо для законопослушного, образованного водителя, управляющего машиной"- отметил он.



По словам директора департамента исследования и развития МВД, перенос в реальное движение экзамена на получение водительского права "является комплексной работой, которую довели до конца".



В данный момент государство ведет работу сразу по двум направлениям — обеспечение проведения практического экзамена в реальных условиях и введение стандартов для автошкол.



"Соответствующий законопроект будет представлен в парламент в сентябре этого года, в начале осенней сессии", — отметил Хуцишвили.

















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