Усупашвили надеется, что Венецианская комиссия не допустит узурпации власти в Грузии

10.05.2017 20:17 Знаю, Венецианская комиссия не допустит, чтобы единоличные диктатуры и единоличные авторитарные управления заменили коллективные авторитарные управления – заявил на сегодняшней пресс-конференции экс-председатель парламента Грузии Давид Усупашвили.



Он также говорил о конституционных изменениях, и выступил с конкретными инициативами. А также ответил на вопросы, которые задали в связи с венецианской комиссией.



"Знаю, Венецианская комиссия призвана, чтобы единоличные диктатуры и единоличные авторитарные управления не заменили коллективные авторитарные управления. Один из серьезных приоритетов Венецианской комиссии, чтобы под покровом демократии не получить такие системы, когда авторитаризм одного человека заменяет авторитаризм нескольких или многих людей, то есть игнорирование других. Я убежден, рекомендации Венецианской комиссии будут в данном направлении. Конкретно, по каким пунктам какая будет позиция, затрудняюсь сказать"- заявил Давид Усупашвили.



В то же время Давид Усупашвили выступил с конкретными предложениями в связи с конституционными поправками. По его предложению, новый текст Конституции, разработанный конституционной комиссией, не следует ставить на голосование в парламенте до осеней сессии без его усовершенствования в юридическом комитете. В вопросе парламентских выборов вернутся к пропорциональной и справедливой избирательной системе, инициированной и подготовленной в июне 2015 года "Грузинской мечтой" для голосования; Доверить окончательное решение правила о прямых или непрямых президентских выборах парламенту, избранному в 2020 году.

















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