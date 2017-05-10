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Санкции против России останутся - Тиллерсон


10.05.2017   22:42
Президент США Дональд Трамп сегодня провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Белый Дом уже опубликовал заявление об этой встрече.

В заявлении сказано, что Дональд Трамп сказал Сергею Лаврову, что его администрация готова и далее участвовать в урегулировании конфликта на Донбассе. Также сказано, что Трамп подчеркнул ответственность России за полное выполнение Минских договоренностей.

"Президент поднял вопрос Украины и выразил готовность своей администрации продолжать участвовать в урегулировании конфликта и подчеркнул ответственность России за полное осуществление минских соглашений", - сказано в заявлении Белого Дома.

Кроме того речь шла о необходимости совместной работы для прекращения конфликта в Сирии, в частности, подчеркивая необходимость для России обуздать режим Асада, Иран и иранских посредников.

Он также поднял вопрос о более широком сотрудничестве по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке и в других точках. Президент также подчеркнул свое стремление наладить лучшие отношения между Соединенными Штатами и Россией.

Также американские СМИ приводят слова президента Трампа о встрече с Лавровым. Трам назвал встречу "очень хорошей".

Лавров сегодня также встречался с Госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и на этой встрече также обсуждался украинский вопрос. "Что касается Украины, то секретарь Тиллерсон подчеркнул необходимость прогресса в деле полного осуществления минских соглашений. Санкции против России останутся в силе до тех пор, пока Москва не отменит действия, которые их вызвали", - сказано в Госдепа по итогам встречи.






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