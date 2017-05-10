Президент Грузии направляет представителей в Страсбург

10.05.2017 23:13 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили продолжит участие в процессе всенародного обсуждения проекта конституционных изменений и 11 мая будет присутствовать на очередной встрече с населением уже в городе Гори. Об этом сообщила пресс-служба президента.



Одновременно Маргвелашвили направил парламентского секретаря президента Анну Долидзе и заместителя секретаря Совета безопасности Левана Бодзашвили в Страсбург для встречи с представителями Венецианской комиссии.



Анна Долидзе и Леван Бодзашвили по поручению президента ознакомят членов комиссии с теми мнениями, которые представители общественности высказывали на встречах с президентом в отношении проекта конституционных изменений.



Встречи с членами Венецианской комиссии продолжатся до конца недели.

Как известно, президент Грузии не согласен с целым рядом положений проекта конституционных изменений, которые касаются порядка выборов парламента, выборов президента и полномочий президента.



Свои замечания к этому законопроекту Георгий Маргвелашвили высказал в ходе организованного парламентом всенародного обсуждения конституционных изменений с населением Батуми и Зугдиди. Параллельно президент продолжает отдельные встречи с общественностью, на которых обсуждает позитивные и негативные стороны подготовленного государственной конституционной комиссией законопроекта.



Процесс всенародного обсуждения проектов изменений в Конституцию Грузии и закона «Об Аджарской Автономной Республике» начался 5 мая в Кутаиси и поэтапно пройдет в 11 городах страны.















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