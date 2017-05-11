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Беселия: Закон «Об оккупированных территориях» должен работать


11.05.2017   11:57
Парламент, который в свое время принял "Закон об оккупированных территориях", имеет принципиальный подход, что закон должен действовать - заявила председатель парламентского комитета юридических вопросов Эка Беселия в ответ на вопрос, не должна ли власть быть несколько более строгой, когда происходят факты нарушения "Закона об оккупированных территориях", как это произошло в случае визита в Грузию бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

По ее словам, это тяжелый моральный факт, а правовое реагирование в компетенции правоохранительных органов.

"У нас, у парламента, который в свое время принял "Закон об оккупированных территориях", принципиальный подход, что закон должен действовать. Разумеется, он должен сразу же заработать, как только будет основание для этого со стороны любого лица, который нарушил наш "Закон об оккупированных территориях".

Разумеется, это тяжелый моральный факт, а правовое реагирование возложено на правоохранительные органы, чтобы произошло срочное и правильное реагирование соответственно закону" - заявила Эка Беселия.








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