ОБСЕ проводит в Тбилиси конференцию для журналистов Южного Кавказа

11.05.2017 12:02 Фейковые новости, дезинформация, свобода СМИ - эти и многие другие вопросы обсуждают журналисты из Грузии, Армении и Азербайджана в Тбилиси в рамках 14-й конференции СМИ стран Южного Кавказа. Двухдневная конференцияорганизована ОБСЕ, в форуме принимают участие 70 представителей средств массовой информации из трех республик.



«Наша главная цель - это создать платформу для журналистов Армении, Азербайджана и Грузии, для обсуждения самых актуальных проблем журналистики региона и пути их решения. Мы стремимся, чтобы голос журналистов, голос тех, кто выступает за свободу СМИ в регионе, был услышан органами государственной власти», - сообщил старший советник бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Андрей Рихтер.



Первый день конференции накануне состоял из двух сессий и был посвящен вопросам, связанным с дезинформацией и пропагандой в эпоху цифровых технологий. Вторая сессия конференции посвящена вопросам, связанным с законодательными инициативами и регулированиями медиа-сферы, судебной практикой, безопасности журналистов и блогеров в Армении, Грузии и Азербайджане.















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