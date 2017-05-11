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У нарушения Лужкова истек давности, а моему пальто не дают выйти даже из моды - экс-глава ССГО
11.05.2017 12:10
Бывший начальник специальной службы государственной охраны, генерал Темур Джанашия иронически отзывается на заявление МВД в связи с въездом Юрия Лужкова в Грузию, где сказано, что у нарушения бывшим московским мэром "Закона об оккупированных территориях" прошел срок давности, и поэтому не удалось начать следствие.
"Поразительно, у пребывания Лужкова на оккупированной территории истек срок давности, а моим костюмам и пальто из кашемира не угрожает даже выход из моды"- пишет Темур Джанашия.
Напомним, прокуратура вынесла обвинительное постановление против третьего президента Грузии Михеила Саакашвили за растрату бюджетных средств в количестве более чем 8 миллионов лари. Вместе с ним обвинение было предъявлено бывшему начальнику специальной государственной охраны Темуру Джанашия.
Прокуратура представила расходы бывшего президента в ходе визитов заграницу за наем гостиниц, стилистов, массажистки, услугу повара, автомашин, вертолета, яхты, велосипедов. А также, по заявлению прокуратуры, Михеил Саакашвили купил семь пиджаков, одно кашемировое пальто, два костюма, и десять наручных часов.
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