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Совет ЕС утвердил решение по безвизовому режиму для украинцев


11.05.2017   12:29
Совет Европейского союза на уровне министров сельского хозяйства и рыбной ловли на заседании 11 мая поддержал решение по либерализации визового режима с Украиной.

Министры рассмотрели соответствующий Регламент Европейского парламента и Совета ЕС, вносящий изменения в постановление № 539/2001, в котором указаны третьи страны, чьи граждане при пересечении внешних границ должны иметь визу, и стран, чьи граждане освобождаются от такого требования (Украина).






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