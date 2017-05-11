Совет ЕС утвердил решение по безвизовому режиму для украинцев

11.05.2017 12:29 Совет Европейского союза на уровне министров сельского хозяйства и рыбной ловли на заседании 11 мая поддержал решение по либерализации визового режима с Украиной.



Министры рассмотрели соответствующий Регламент Европейского парламента и Совета ЕС, вносящий изменения в постановление № 539/2001, в котором указаны третьи страны, чьи граждане при пересечении внешних границ должны иметь визу, и стран, чьи граждане освобождаются от такого требования (Украина).















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