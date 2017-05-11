Премьер Грузии обсудил с министром торговли США экономическое сотрудничество двух государств

11.05.2017 12:37 Торгово-экономические сотрудничество Грузии и США и перспективы его расширения обсудили министр торговли Соединенных Штатов Уилбур Росс и премьер-министр Георгий Квирикашвили, находящийся с визитом в Вашингтоне.



Встреча политиков проходила в расширенном формате. В ней принимали участие представители Комитета Сената США по коммерции, который возглавляет Росс, а также члены грузинской делегации – глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе, его заместитель Давид Залкалиани, советник премьера по внешним отношениям Тедо Джапаридзе, а также посол Грузии в США Давид Бакрадзе.



Стороны говорили о существующей в Грузии благоприятной бизнес-среде и активном сотрудничестве частного сектора двух государств. Было отмечено положение Грузии в международных рейтингах.



Квирикашвили заявил о важности участия американских бизнес-кругов в инфраструктурных проектах, осуществляемых в Грузии.



С Россом глава грузинского правительства также обсуждал проект глубоководного порта Анаклия, в реализации которого участвуют американские компании.



Разговор коснулся и туристического потенциала Грузии, а также заинтересованности бизнесменов из США гостиничным бизнесом в стране.



Министр торговли США подтвердил твердую поддержку усилий, превративших Грузию в торговый, логистический и деловой центр в регионе. Квирикашвили, в свою очередь, поблагодарил Росса за поддержку, которую Комитет по коммерции оказывал Грузии на протяжении многих лет.



Квирикашвили, который прибыл в Вашингтон 8 мая по приглашению вице-президента США Майка Пенса, в третий, последний день своего официального визита в США провел встречи с председателями разных комитетов Сената США, а также ведущих экспертных кругов страны.



Ранее премьер провел встречи с президентом США, а также с вице-президентом Майком Пенсом. Дональд Трамп подчеркнул, что Грузия является важной страной для США, с которой ее связывает стратегические отношения и партнерство. Он выразил полную поддержку Америки суверенитету и территориальной целостности Грузии.



Премьер Грузии также встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Стороны подписали Соглашение об информационной безопасности между двумя странами. Документ создает правовую основу для обмена разведывательной информацией между Вашингтоном и Тбилиси.



Примечательно, что визит Квирикашвили в Вашингтон начался спустя два дня после того, как Трамп подписал новый федеральный бюджет, в тексте которого впервые прописаны пункты о защите территориальной целостности Грузии.















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