Соглашение о безвизе для граждан Украины будет подписано 17 мая

11.05.2017 12:46 Президент Украины Петр Порошенко 17 мая отправится в Страсбург, где состоится церемония подписания законодательного акта о предоставлении Украине безвизового режима.



"17 мая в Страсбурге – как мы договорились с нашими европейскими друзьями, - торжественно подпишут соответствующий законодательный акт. Это, наверно, будет один из наиболее важных моих визитов за три года на должности президента", - говорится в обращении главы государства по случаю утверждения советом ЕС предоставления Украине безвизового режима.



П.Порошенко напомнил, что данное решение опубликуют в официальном журнале ЕС, и через 20 дней спустя оно вступит в силу. "Примерно 11 июня 34 европейских страны включат зеленый свет владельцам украинских биометрических паспортов - для безвизовых краткосрочных поездок", - добавил он.



Президент прогнозирует, что исчезнут очереди в посольства и визовые центры, "останется в прошлом изнурительная волокита со сбором бумаг".



По его словам, безвизовый режим - это гораздо больше, чем упрощенный способ выезда за границу, это гигантский шаг к Европе, к утверждению свободы человека и независимости Украинского государства.



П.Порошенко отметил, что задачи по получению безвизового режима не были простыми, возникали внешние и внутренние противодействия.



"Но длинный и сложный путь мы прошли вместе. Мы это сделали!", - добавил он.



Президент выразил благодарность всем участникам процесса за получение Украиной безвизового режима с ЕС – политикам, гражданскому обществу, поддерживающему движение в Европу, друзьям в Евросоюзе и "главное - украинским солдатам, которые на востоке защищают и Украину, и весь континент".



Он также поздравил украинцев с историческим решением Совета ЕС.



Как сообщалось, Совет Европейского Союза в четверг на уровне министров сельского хозяйства и рыболовства на заседании поддержал решение по либерализации визового режима с Украиной.



Министры рассмотрели соответствующий Регламент Европейского парламента и Совета ЕС, вносящий изменения в постановление № 539/2001, в котором указаны третьи страны, чьи граждане при пересечении внешних границ должны иметь визу, и стран, чьи граждане освобождаются от такого требования (Украина).

















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