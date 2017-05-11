Важно, чтобы в обществе существовала вера в судебную систему - Николас Берлинер

11.05.2017 13:23 По заявлению заместителя посла Соединенных Штатов Америки в Грузии Николаса Берлинера,



США поддерживают реформу судебной системы в Грузии. Об этом заявил заместитель посла США в Грузии Николас Берлинер.



По его словам, правосудие является чрезвычайно важным для экономического и другого развития страны.



"Посольство Америки уже давно включено в этот процесс, и поддерживает реформирование судебной системы. Разумеется, свобода правосудия является важнейшим для экономического и другого развития страны. Существуют определенные проблемы, слабости, и мы сегодня говорили именно об этом. Очень важно, чтобы в обществе существовала вера к судебной системе, что любое решение принимается на основе закона. Разумеется, полностью разрешить эту проблему трудно, для этого нужна большая работа"- заявил Николас Берлинер.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

