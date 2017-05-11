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В Грузии проведут переподготовку педагогов негрузиноязычных школ


11.05.2017   14:05
Впервые в сфере общего образования Грузии начинается масштабная переподготовка учителей и директоров негрузиноязычных школ. Об этом сообщается на официальном сайте министерства образования и науки Грузии.

В рамках проекта переподготовку пройдут 2 тысячи 177 педагогов, преподающих химию, физику, биологию, математику, английский язык и географию в 7-х и 12-х классах.

Переподготовку также пройдут 213 директоров и фасилитаторов — специалистов по групповой коммуникации школ.

Тренинги по повышению квалификации намечены с 2017 по 2019 годы. Их будут проводить на языках национальных меньшинств, проживающих в Грузии — русском, азербайджанском и армянском. На эти языки будут переведены и материалы тренингов.

Негрузиноязычные учителя государственных школ Грузии пройдут два курса переподготовки: по общепрофессиональным навыкам и предметной методике. А, для директоров школ будет задействована академия лидерства, где им помогутулучшить свои навыки и подняться по карьерной лестнице.

В Минобразовании отмечают, что успешное завершение программы профессионального развития поможет директорам школ улучшить свою практику по следующим направлениям: эффективное управление временем, финансами и человеческими ресурсами, улучшение учебной среды, ориентированной на ученика, развитие учебных тем, внедрение в школах инновационных и интерактивных методов, а также усиление системы мониторинга и оценки.

Проект осуществляется фондом «Вызовы тысячелетия — Грузия» и Национальным центром профессионального развития учителей Минобразования Грузии.






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