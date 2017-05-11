Показатель демократии в Грузии в исследовании Freedom House

11.05.2017 15:22 «Демократическое развитие Грузии продолжило позитивное движение в последнее время, но по определенным вопросам прогресс приостановлен и испытало даже отступление назад», - говорится в исследовании Freedom House «Государства на переходном этапе – 2017».



Опубликованные организацией Freedom House результаты исследования оценивают достигнутый в Грузии прогресс, также регресс с точки зрения развития демократии, и касаются событий 2016 года.

В новом исследовании опубликованы показатели демократичности по 29 бывшим коммунистическим странам Европы и Евразии, однако данные по конкретным странам пока не опубликованы.



Общий балл демократичности подсчитывается по средним показателям в соответствии с отдельными категориями, которые охватывают: избирательный процесс, гражданское общество, независимые СМИ, центральное и местное управление, судебную систему и коррупцию.



Доклад выделяет октябрьские парламентские выборы, как «наиболее важное политическое событие года».



Несмотря на то, что местные и международные организации октябрьские парламентские выборы оценили, как в большей степени «хорошо администрируемые, во время которых преференции были точно представлены», имели место определенные административные недостатки, запугивание избирателей и насильственные инциденты, как в день выборов, так и предшествующий период, в том числе, включая взрыв автомобиля представителя Национального движения за два дня до выборов, – говорится в докладе.



В документе также говорится, что эти инциденты не повлияли напрямую на ход выборов. Грузинская мечта, которая баллотировалась на парламентских выборах самостоятельно, без бывших своих коалиционных партнеров – получила 114 из 150 мандатов, после чего создала большинство конституционное большинство в Парламенте. Это позволяет ей осуществлять конституционные изменения по своему желанию, - говорится в докладе.



В докладе грузинские СМИ и судебная система названы теми двумя сферами, которые в 2016 году представляли собой предмет серьезной обеспокоенности для демократического развития.



«В то время, когда медиа-среда в Грузии является довольно плюралистической и прозрачной, текущие правовые вопросы вокруг прав на владение самого просматриваемого телевидения страны «Рустави-2» поставили под сомнение независимость всего сектора», - говорится в докладе.



«Кроме того, по признанные виновными семи обвиняемых по т.н. «кабельному делу», которых в 2014 году обвинили в коррупции, вызвало острую критику со стороны независимых судебных наблюдателей в связи с недостатком правовых оснований», - говорится в документе, - «Оба дела порождают серьезные вопросы в связи с независимостью судебной системы и медиа сектора, которые в определенной степени испытали реальное улучшение за последние годы».



Civil Georgia











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

