Еврокомиссар Хан: образование - ключевой приоритет для Восточного партнерства

11.05.2017 15:47 Европейский комиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан выступил с заявлением о достигнутом прогрессе восточно-европейского партнерства в сфере образования и молодежи, а также объявил об основании европейской школы в Тбилиси.



В своем заявлении Хан отметил, что для ЕС приоритетом является "предоставление еще более широких возможностей для грузинских студентов и студентов других стран Восточного партнерства через различные образовательные программы".



В 2016 году около 4100 студентов и представителей академических кругов Восточного партнерства получили возможность учиться, преподавать и проходить обучение в Европейском Союзе. Помимо этого около 8900 молодых специалистов в странах Восточного партнерства приняли участие в различных инициативах по обмену, обучению и волонтерству.



"Образование и молодежь занимают центральное место в списке ожидаемых результатов Восточного партнерства. Лидерство и предпринимательство молодежи будет поддерживаться в рамках новой инициативы EU4Youth, которая окажет поддержку около 100 молодежным организациям. Более 20 тыс. новых студентов и академического состава до 2020 года смогут учиться, преподавать или проходить обучение благодаря возможностям мобильности, предлагаемым программой Erasmus+ ", – отметил Еврокомиссар Хан.



Он также объявил о планах создания "Европейской школы Восточного партнерства" в Тбилиси. Ученики старших классов смогут в этой школе получить международно признанный диплом, преподавание будет осуществляться на английском языке с возможностью изучения других европейских языков.



Цель европейской школы - "создание эталона качества для учеников из Грузии и других стран Восточного партнерства", продвижение европейских ценностей и понимания сути ЕС и его вовлеченности в развитие Грузии и всего региона Восточного партнерства.



"Так, европейская школа станет важным связывающим элементом, который еще больше сблизит страны Европейского партнерства и ЕС", – завершил свое выступление г-н Хан.















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