Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Еврокомиссар Хан: образование - ключевой приоритет для Восточного партнерства


11.05.2017   15:47
Европейский комиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан выступил с заявлением о достигнутом прогрессе восточно-европейского партнерства в сфере образования и молодежи, а также объявил об основании европейской школы в Тбилиси.

В своем заявлении Хан отметил, что для ЕС приоритетом является "предоставление еще более широких возможностей для грузинских студентов и студентов других стран Восточного партнерства через различные образовательные программы".

В 2016 году около 4100 студентов и представителей академических кругов Восточного партнерства получили возможность учиться, преподавать и проходить обучение в Европейском Союзе. Помимо этого около 8900 молодых специалистов в странах Восточного партнерства приняли участие в различных инициативах по обмену, обучению и волонтерству.

"Образование и молодежь занимают центральное место в списке ожидаемых результатов Восточного партнерства. Лидерство и предпринимательство молодежи будет поддерживаться в рамках новой инициативы EU4Youth, которая окажет поддержку около 100 молодежным организациям. Более 20 тыс. новых студентов и академического состава до 2020 года смогут учиться, преподавать или проходить обучение благодаря возможностям мобильности, предлагаемым программой Erasmus+ ", – отметил Еврокомиссар Хан.

Он также объявил о планах создания "Европейской школы Восточного партнерства" в Тбилиси. Ученики старших классов смогут в этой школе получить международно признанный диплом, преподавание будет осуществляться на английском языке с возможностью изучения других европейских языков.

Цель европейской школы - "создание эталона качества для учеников из Грузии и других стран Восточного партнерства", продвижение европейских ценностей и понимания сути ЕС и его вовлеченности в развитие Грузии и всего региона Восточного партнерства.

"Так, европейская школа станет важным связывающим элементом, который еще больше сблизит страны Европейского партнерства и ЕС", – завершил свое выступление г-н Хан.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Нацбанк потребовал от комбанков увеличить капитал в четыре раза
АБР может увеличить инвестиционный лимит для Грузии до 350 млн долларов в год
Министр торговли США подтвердил твердую поддержку Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Житель Абхазии пожаловался в МИД РФ об изъятии у него 18 килограммов тротила
Науру лишится финансовой помощи США из-за признания Абхазии и Цхинвальского региона
Активная внешняя политика Грузии в очередной раз достигла значительного успеха - В/С Абхазии
Президент Грузии: покажем абхазам и осетинам, что можем усилить автономию
Красный Крест в Абхазии получил данные о 30 неизвестных захоронениях
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава Минюста Армении может стать вице-спикером в новом парламенте республики
Азербайджан, Турция и Грузия готовятся подписать меморандум о трехстороннем военном сотрудничестве
За минувшие две недели Евкуров уволил уже второго вице-премьера
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна