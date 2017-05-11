Янош Херман: Создание инспекции труда является обязательством Грузии

11.05.2017 16:49 Мы твердо поддерживаем инспекцию труда - заявил журналистам руководитель представительства Евросоюза в Грузии Янош Херман.



"Создание инспекции труда является обязательством, которое взяла Грузия. Это обязательство исходит не только из соглашения Ассоциации Грузии с Евросоюзом, но и из устава Международной организации труда. Мы не раз рассмотрели этот вопрос практически со всеми: с правительством, бизнесом, торговыми объединениями. Мы поддерживаем это. Я понимаю, что определенный прогресс в данном контексте налицо, понимаю и то, что за один день это не может осуществиться" – заявил Янош Херман.



В то же время руководитель представительства Евросоюза в Грузии выразил надежду, что инспекция труда поэтапно полноценно заработает.



Напомним, что вопрос эффективности инспекции труда активизировался после того, как в шахте Ткибули погибли 4 рабочих.

















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