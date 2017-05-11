|
Янош Херман: Создание инспекции труда является обязательством Грузии
11.05.2017 16:49
Мы твердо поддерживаем инспекцию труда - заявил журналистам руководитель представительства Евросоюза в Грузии Янош Херман.
"Создание инспекции труда является обязательством, которое взяла Грузия. Это обязательство исходит не только из соглашения Ассоциации Грузии с Евросоюзом, но и из устава Международной организации труда. Мы не раз рассмотрели этот вопрос практически со всеми: с правительством, бизнесом, торговыми объединениями. Мы поддерживаем это. Я понимаю, что определенный прогресс в данном контексте налицо, понимаю и то, что за один день это не может осуществиться" – заявил Янош Херман.
В то же время руководитель представительства Евросоюза в Грузии выразил надежду, что инспекция труда поэтапно полноценно заработает.
Напомним, что вопрос эффективности инспекции труда активизировался после того, как в шахте Ткибули погибли 4 рабочих.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна