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НПО оценивают уровень независимости судей как довольно низкий
11.05.2017 16:51
В Тбилиси проводится общественный форум "Судебная система, результаты реформ, и перспективы Грузии". Коалиция НПО представит исследование в связи с положением судебной системы в минувшем году для независимого и прозрачного правосудия.
Неправительственные организации, авторы исследования, заостряют внимание на изъяны, существующие в системе правосудия. Они считают главным пробелом форму назначения-отбора судей в судебной системе Грузии.
По их же словам, предел независимости судей в Грузии очень низкий.
Главной проблемой НПО назвали правило бессрочного назначения судей. Гражданский сектор отозвался на заседание, назначенное сегодня в Высшем совете юстиции, где не исключено, что судьей бессрочно будет назначен Михаил Чинчаладзе, в отношении которого, по мнению неправительственных, существует немало вопросов.
"Этот конкурс тоже характеризовался особой непрозрачностью. Процесс шел ускоренно. С учетом того, что судьи, к которым существует особенно высокий общественный интерес, среди которых фигурируют Георгий Чинчаладзе, Шорена Кавелашвили, Георгий Чемия, и другие судьи, закрыли свои собеседования, а это является единственным открытым процессом для общества"- заявила юрист "Международной прозрачности-Грузия" Ольга Шермадини.
На изъяны, существующие в системе правосудия, и полномочие Высшего совета юстиции заостряет внимание также "Центр преподавания и мониторинга прав человека".
"К сожалению, несмотря на изменения третьей волны, мы не получили такое правовое пространство, которое обяжет Высший совет юстиции обосновать свое решение"- заявила Софья Вердзеули.
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