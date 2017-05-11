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Визит Лужкова и оккупация Грузии - противостояние на рассмотрении Конституции
11.05.2017 17:17
В ходе всеобщего рассмотрения поправок, которые должны войти в Конституцию, одним из главных вопросов обсуждения в Гори была оккупация территорий Грузии.
По мнению представителей большинства, в разговоре о Конституции оппозиция не должна заострять внимание на правило выбора президента.
"Я начинаю вопрос с того, что наша страна оккупирована, и нашей главнейшей задачей является осуществление деоккупации страны, и сделать как можно более действенные шаги, чтобы страна быстро развивалась"- заявил член парламентской фракции "Грузинская мечта" Анри Оханашвили.
На этот вопрос отозвался также член "Европейской Грузии" Серго Ратиани. По его словам, в оккупированную Россией страну не должен въезжать бывший мэр Москвы Юрий Лужков.
"Там, где разговор идет об оккупации, Лужков не должен приезжать в страну, и нам не должны говорить, что у него ничего особенного не было отмечено в паспорте. Если завтра границу пересечет Путин, интересно, у него что-нибудь записано в паспорте? Или если другие пересекут ее. Поэтому этого не должно происходить в стране, территории которой оккупированы, и им не должны передавать солдат, которые защищали страну. Я имею в виду случай Гии Церцвадзе"- заявил Серго Ратиани.
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