Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Визит Лужкова и оккупация Грузии - противостояние на рассмотрении Конституции


11.05.2017   17:17
В ходе всеобщего рассмотрения поправок, которые должны войти в Конституцию, одним из главных вопросов обсуждения в Гори была оккупация территорий Грузии.

По мнению представителей большинства, в разговоре о Конституции оппозиция не должна заострять внимание на правило выбора президента.

"Я начинаю вопрос с того, что наша страна оккупирована, и нашей главнейшей задачей является осуществление деоккупации страны, и сделать как можно более действенные шаги, чтобы страна быстро развивалась"- заявил член парламентской фракции "Грузинская мечта" Анри Оханашвили.

На этот вопрос отозвался также член "Европейской Грузии" Серго Ратиани. По его словам, в оккупированную Россией страну не должен въезжать бывший мэр Москвы Юрий Лужков.

"Там, где разговор идет об оккупации, Лужков не должен приезжать в страну, и нам не должны говорить, что у него ничего особенного не было отмечено в паспорте. Если завтра границу пересечет Путин, интересно, у него что-нибудь записано в паспорте? Или если другие пересекут ее. Поэтому этого не должно происходить в стране, территории которой оккупированы, и им не должны передавать солдат, которые защищали страну. Я имею в виду случай Гии Церцвадзе"- заявил Серго Ратиани.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Нацбанк потребовал от комбанков увеличить капитал в четыре раза
АБР может увеличить инвестиционный лимит для Грузии до 350 млн долларов в год
Министр торговли США подтвердил твердую поддержку Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Житель Абхазии пожаловался в МИД РФ об изъятии у него 18 килограммов тротила
Науру лишится финансовой помощи США из-за признания Абхазии и Цхинвальского региона
Активная внешняя политика Грузии в очередной раз достигла значительного успеха - В/С Абхазии
Президент Грузии: покажем абхазам и осетинам, что можем усилить автономию
Красный Крест в Абхазии получил данные о 30 неизвестных захоронениях
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава Минюста Армении может стать вице-спикером в новом парламенте республики
Азербайджан, Турция и Грузия готовятся подписать меморандум о трехстороннем военном сотрудничестве
За минувшие две недели Евкуров уволил уже второго вице-премьера
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна