Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мэрия Батуми отказалась выдавать разрешение на строительство новой мечети


11.05.2017   19:13
Батумская мэрия отказалась выдавать разрешение на строительство в городе мечети. Информацию об этом распространяет Аджарское общественное телевидение.

Как выясняется из опубликованных мэрией документов, 8 февраля 2017 года организация «Фонд строительства новой мечети» обратилась в мэрию Батуми с просьбой построить здание мечети на приобретенных фондом земельных участках общей площадью 2450 квадратных метров по адресу улица генерала Абашидзе 49/3 и 49/2.

Просьба была рассмотрена комиссией мэрии по застройке и использованию населенных территорий. Комиссия сочла, что указанный земельный участок не подходит для строительства здания культового назначения, так как находится в районе плотной жилой застройки.

Согласно распоряжению мэра Батуми Георгия Ермакова, решение отказать в строительстве мечети было принято на основании вывода комиссии по использованию населенных территорий и застройки.
Мэрия Батуми разделяет точку зрения комиссии, согласно которой, земельный участок под застройку входит в «жилую зону 6» и отказывает в строительстве здания мечети, — отмечается в приказе мэра Батуми от 5 мая 2017 года.

Мусульманская община Аджарии уже несколько лет добивается строительства в Батуми новой мечети. В настоящее время в Батуми только одна действующая мечеть. При этом ислам исповедуют не менее 25% населения Аджарии.

По информации неправительственной организации «Институт толерантности и многообразия» (TDI), с просьбой выделить в Батуми землю для строительства новой мечети в феврале 2016 года было собрано 12 тысяч подписей, с которыми представители мусульманской общины обратились к местным и центральным властям. В результате фонд строительства новой мечети приобрел в Батуми земельный участок 7 сентября 2016 года.

"Новости-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Нацбанк потребовал от комбанков увеличить капитал в четыре раза
АБР может увеличить инвестиционный лимит для Грузии до 350 млн долларов в год
Министр торговли США подтвердил твердую поддержку Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Житель Абхазии пожаловался в МИД РФ об изъятии у него 18 килограммов тротила
Науру лишится финансовой помощи США из-за признания Абхазии и Цхинвальского региона
Активная внешняя политика Грузии в очередной раз достигла значительного успеха - В/С Абхазии
Президент Грузии: покажем абхазам и осетинам, что можем усилить автономию
Красный Крест в Абхазии получил данные о 30 неизвестных захоронениях
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава Минюста Армении может стать вице-спикером в новом парламенте республики
Азербайджан, Турция и Грузия готовятся подписать меморандум о трехстороннем военном сотрудничестве
За минувшие две недели Евкуров уволил уже второго вице-премьера
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна