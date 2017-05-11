Мэрия Батуми отказалась выдавать разрешение на строительство новой мечети

11.05.2017 19:13 Батумская мэрия отказалась выдавать разрешение на строительство в городе мечети. Информацию об этом распространяет Аджарское общественное телевидение.



Как выясняется из опубликованных мэрией документов, 8 февраля 2017 года организация «Фонд строительства новой мечети» обратилась в мэрию Батуми с просьбой построить здание мечети на приобретенных фондом земельных участках общей площадью 2450 квадратных метров по адресу улица генерала Абашидзе 49/3 и 49/2.



Просьба была рассмотрена комиссией мэрии по застройке и использованию населенных территорий. Комиссия сочла, что указанный земельный участок не подходит для строительства здания культового назначения, так как находится в районе плотной жилой застройки.



Согласно распоряжению мэра Батуми Георгия Ермакова, решение отказать в строительстве мечети было принято на основании вывода комиссии по использованию населенных территорий и застройки.

Мэрия Батуми разделяет точку зрения комиссии, согласно которой, земельный участок под застройку входит в «жилую зону 6» и отказывает в строительстве здания мечети, — отмечается в приказе мэра Батуми от 5 мая 2017 года.



Мусульманская община Аджарии уже несколько лет добивается строительства в Батуми новой мечети. В настоящее время в Батуми только одна действующая мечеть. При этом ислам исповедуют не менее 25% населения Аджарии.



По информации неправительственной организации «Институт толерантности и многообразия» (TDI), с просьбой выделить в Батуми землю для строительства новой мечети в феврале 2016 года было собрано 12 тысяч подписей, с которыми представители мусульманской общины обратились к местным и центральным властям. В результате фонд строительства новой мечети приобрел в Батуми земельный участок 7 сентября 2016 года.



"Новости-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

