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Лужков отреагировал на решение Грузии внести его в «черный список»
11.05.2017 19:23
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков считает намерение Грузии внести его в "черный список" неразумным и непонятным решением.
"Я считаю это абсолютно неразумным решением и абсолютно непонятным. Обычно решения такого рода возникают после каких-то действий, которые направлены против интересов Грузии или какой-то другой страны. В данном случае я побывал в Грузии как турист, в туристической группе, наша поездка была оформлена через грузинское туристическое агентство", — сказал Лужков РИА Новости.
Лужков прибыл в Грузию с друзьями и супругой на майские праздники.
Бывший мэр Москвы ранее несколько раз посещал оккупированные территории Грузии - Абхазию и Цхинвальский регион, чем нарушил действующий в Грузии закон "Об оккупированных территориях", предусматривающий штраф или уголовное наказание за эти действия. Несмотря на это, власти Грузии не стали его задерживать и разрешили ему свободно разгуливать по стране, более того, в своих комментариях Лужков еще раз заявил, что считает Абхазию и Цхинвальский регион Грузии независимыми государствами, что было воспринято грузинским обществом как оскорбление.
После того, как Лужков покинул страну, власти сделали заявление, что внесут его в "черный список", после чего он не сможет въехать в страну. Почему его до сих пор не было в этом списке, власти умалчивают. Более того, отказ отреагировать на его въезд в страну они объяснили тем, что истек срок давности совершенного им преступления, хотя они ссылались на Кодекс административных правонарушений, тогда как данное преступление подпадает под уголовное право.
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