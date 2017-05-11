Ника Руруа: 12 причин, почему нельзя принимать конституционные поправки «Мечты»

11.05.2017 19:49 Ника Руруа, член политсовета ЕНД и бывший министр культуры Грузии представил 12 причин, почему нельзя принимать конституционные поправки, подготовленные "Грузинской мечтой":



1. Эти предложения приняты не по консенсусу, что необходимо в случае разработки такого высшего законодательного документа, какой является Конституция.



2. В разработке этих предложений в действительности не был включен весь общественный и политический спектр, что необходимо исходя из всеобщего значения этого документа.



3. Нельзя, чтобы конституционные изменения служили интересам одной политической силы, что в данном случае налицо.



4. Эти конституционные изменения не выражают интересы всех тех людей и групп, которых данный документ касается.



5. Форма принятия этого документа беспрецедентная по отношению практики, существующей в демократическом мире, и аналогичная авторитарной практики некоторых государств Центральной Азии.



6. По этим причинам у этих поправок, в случае их принятия, создается проблема легитимности.



7. В действительности это не конституционные поправки, как нам их представляют авторы, а по существу это проект нового конституционного управления, который не может быть принят ни в данной форме, ни в данном содержании.



8. Авторы этих так называемых конституционных поправок хотят уничтожить действующую на сегодня "смешанную модель" Конституции, которая успешно работает во многих демократических странах.



9. С учетом существующего в стране реального политического контекста, подразумевающего неформальное управление, переход на новую конституционную модель совершенно недопустим.

10. Заключение Венецианской комиссии не может быть окончательным арбитром конституционного устройства Грузии, поскольку в Грузии источником власти является грузинский народ, который на данное время полностью исключен из процесса.



11. Политические блоки, запрещенные представленными конституционными поправками, и в то же время 5% избирательный барьер создают бесспорную предпосылку однопартийного правления, что недопустимо для демократического управления.



Прямые выборы президента своей страны являются неотъемлемым правом народа, и являются последним эффективным механизмом принципа сдерживания и балансирования, который в случае введения непрямых выборов, т.н.

















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