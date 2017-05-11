Маргвелашвили: Процесс написания Конституции должен нас объединить

11.05.2017 19:52 «Это собрание является реальным живым примером грузинской демократии», - так оценил президент Грузии Георгий Маргвелашвили процесс всенародного обсуждения проекта законодательных изменений в Гори.



По оценкам президента, в Гори прошла очень интересная и эмоциональная встреча.



«...Процесс писания Конституции должен нас объединить, однако он должен нас объединить с точки зрения того, что мы будем слушать друг друга и даже с точки зрения спора.



Как главный документ, вокруг которого мы должны продолжить нашу общественную и политическую жизнь, в этой дискуссии мы должны суметь прийти к согласию по чему-то общему. Главное договорится, кто главный судья в этом споре, чьему мнению следовать», - заявил президент.















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