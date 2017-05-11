В Грузии арестовали шестерых человек из-за «тюремного скандала» пятилетней давности

11.05.2017 20:06 Главная прокуратура Грузии сегодня объявила об аресте еще шести бывших сотрудников Глданской тюрьмы в Тбилиси по обвинению в бесчеловечном обращении с заключенными.



В течение пяти лет после смены власти в Грузии в 2012 году по делу о пытках заключенных к ответственности было привлечено 70 сотрудников грузинских тюрем.



Громкий «тюремный скандал» начался накануне парламентских выборов 2012 года. МВД заявило о раскрытии дела о пытках заключенных в Глданской тюрьме и аресте по делу трех сотрудников. В отставку подала министр по исполнению наказаний. Параллельно два телеканала показали кадры избиений и насилия над заключенными, снятыми в нескольких тюрьмах. Все это вызвало массовые акции протеста. В итоге «тюремный скандал» сыграл значительную роль в поражении на выборах партии Михеила Саакашвили «Единое национальное движение» и победы коалиции миллиардера Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта».



Позже автор скандальной видеосъемки Владимир Бедукадзе, который сам являлся сотрудником Глданской тюрьмы и участвовал в избиении заключенных, признал, что часть кадров была постановочной, в том числе и шокирующие моменты «изнасилования» заключенных вениками. Однако власти признали, что избиение заключенных во время так называемого «карантина» было системным явлением.



Из 70 привлеченных к ответственности сотрудников тюрем, 42 уже приговорены к различным срокам заключения.



Сегодня было заявлено, что выявлены еще семеро бывших сотрудников тюрьмы №8, так называемой «Глданской тюрьмы», которые обвиняются в бесчеловечном отношении к заключенным. Шестерым из них грозит от четырех до 6 лет лишения свободы.



Еще один фигурант дела — Олег Пацация, который занимал должность начальника режима Глданской тюрьмы, был арестован еще в 2012 году и уже отправлен в тюрьму на 9 лет.



«Следствие установило, что во время работы в 2011-2012 годах в учреждении по исполнению наказаний №8 со стороны Олега Пацация, Нугзара Маргия, Малхаза Гвиниашвили, Зазы Хараишвили, Вахтанга Гугуцидзе, Давида Чихладзе и Давида Нозадзе имело место бесчеловечное, унижающее честь и достоинство обращение с заключенными с целью их запугивания и беспрекословного подчинения», — говорится в сообщении на сайте Главной прокуратуры Грузии.



«Следствие установило, что жестокое и бесчеловечное обращение с заключенными в учреждении №8 было внедренной практикой, которая имела систематический характер и была направлена на унижение и запугивание и бессловесное подчинение заключенных», — сказано в сообщении прокуратуры.



По данным прокуратуры, во время работы в тюрьме вышеназванные лица ограничивали заключенным право на прогулку, телефонный разговор и переписку. У заключенных не было возможности воспользоваться медицинской помощью, им ограничивали время на сон и отдых. Сотрудники тюрьмы самовольно выводили заключенных из камер, запирали в бане, где физически расправлялись с ними при помощи дубинок и других предметов. Кроме того, практиковалось запирание заключенных в помещении морга.



Во время следствия было допрошено до 600 заключенных, которые отбывали наказание в Глданской тюрьме в разное время.



Более ста заключенных указали, что особой жестокостью отличались Пацация и Гвиниашвили. Десятки заключенных назвали имена других пятерых сотрудников тюрьмы. В прокуратуре отмечают, что следствие по делу продолжается.



"Новости-Грузия"











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