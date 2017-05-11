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Все мы знаем, кто победит на президентских выборах в следующем год - спикер парламента
11.05.2017 20:35
Если речь идет о субъективных интересах, субъективно, лишь в наших интересах, чтобы в будущем году президентские выборы были проведены прямым способом, - об этом заявил журналистам председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. П
По его словам, этот вопрос в конечном итоге должен решать парламент.
«Это, в конечном итоге, решать парламенту – там принимаются соответствующие политические решения, в том числе, в связи со сроками. Что касается нашего отношения, с субъективной точки зрения, нам более всего выгодно, чтобы в будущем году были проведены президентские выборы.
Абсолютно все мы знаем, кто победит на президентских выборах в следующем году – это была бы наша победа, и в этом случае мы бы дополнительно усилили наши политические интересы.
Если речь идет о субъективных интересах, субъективно, лишь в наших интересах, чтобы в будущем году президентские выборы были проведены прямым способом», - заявил Ираклий Кобахидзе.
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